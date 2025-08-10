晴時多雲

娛樂 最新消息

林逸欣爸媽被封「YouTuber始祖」寵女無極限天天到頂樓誇張做一事

林逸欣（右）在婚禮上擁抱父親，感謝爸爸對她的照顧。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（右）在婚禮上擁抱父親，感謝爸爸對她的照顧。（欣宇宙音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣與從事科技業的老公Tony，8月初補辦婚宴，婚禮上的成長影片，她近日上傳到YouTube，短短兩天已有超過10萬人觀看，網友被感動也熱烈討論，林逸欣笑說，爸媽堪稱「YouTuber始祖」，過去為她和哥哥成長過程拍下無數支影片，現在終於都派上用場了，其實身為腦神經內科醫生的林爸爸，和過去當生物老師的林媽媽，寵女無極限，就算女兒已嫁做人婦，在爸媽眼中還是永遠像小公主一樣疼愛。

之前林逸欣接受《自由時報》專訪時曾提到爸媽對她的疼愛，小時候哥哥先去念幼稚園，「我黏他，就是想一起去。」後來哥哥上小學，她看到學校升旗，她跟爸爸說：「我也想升旗。」沒想到疼愛女兒的林爸爸有求必應，林逸欣笑說：「爸爸在頂樓做旗桿，滿足小孩願望，每天早上帶我到頂樓升旗，下午再去降旗。」天天在頂樓舉行升降旗儀式，全是為了滿足林逸欣。

林逸欣（右起）舉辦婚禮，爸媽放心把她交給她老公。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（右起）舉辦婚禮，爸媽放心把她交給她老公。（欣宇宙音樂提供）

另外林逸欣在婚禮上以小提琴演奏多首曲子，也讓賓客大讚有才華，她受訪時談到小時候學過很多才藝，「舞蹈、芭蕾、畫畫、鋼琴、美勞課，每天都過得充實，爸媽不是逼我去學，而是以啟發式營造開心環境。」看得出林逸欣從小除了受到爸媽寵愛，也以啟發式教育讓她充實自我。

前幾天父親節，林逸欣也再次分享婚禮上和爸爸的合照，並提到：「父親節快樂！在婚禮上牽女兒走進場的人生清單，達成。」

