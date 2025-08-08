晴時多雲

娛樂 最新消息

商機！日本便當店推聯名「無慘便當」 網：看起來很慘

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》打破日本影史票房紀錄。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》打破日本影史票房紀錄。（木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《鬼滅之刃》動畫最終篇《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》7月18日正式在日本上映，首週末即打破首日、單日、首周末的日本影史票房紀錄，周邊也是賣到嚇嚇叫，許多商家便嗅到商機，紛紛推出各式聯名產品。其中，日本便當店ichinoya推出兩款與《鬼滅之刃》聯名的便當，分別是「炭治郎便當」以及「無慘便當」。

《鬼滅之刃》聯名「炭治郎便當」以綠色系為主，內容包含漢堡排與天婦羅。（翻攝自X）《鬼滅之刃》聯名「炭治郎便當」以綠色系為主，內容包含漢堡排與天婦羅。（翻攝自X）

ichinoya推出的聯名便當，首先一打開便是炭治郎或無慘大大的出現在便當上蓋。以主角炭治郎為主題的「炭治郎便當」色調以綠色為主，配菜使用了漢堡排與大量炭治郎喜愛的天婦羅；而以反派角色無慘設計的「無慘便當」則是深色調，配菜以墨魚醬汁製作的照燒雞肉為主，配上蟹肉棒天婦羅、壽喜燒香菇、牛肉、茄子。

《鬼滅之刃》聯名「無慘便當」顏色黑漆漆，配菜有照燒雞肉、蟹肉棒天婦羅與壽喜燒。（翻攝自X）《鬼滅之刃》聯名「無慘便當」顏色黑漆漆，配菜有照燒雞肉、蟹肉棒天婦羅與壽喜燒。（翻攝自X）

兩款便當的售價皆為2500日圓（約台幣505元），開賣當日就有大批網友購買朝聖，並上傳實拍照，不過深色系的「無慘便當」賣相看起來有些恐怖，網友紛紛留言笑稱「不是無慘，是很慘便當」、「看了完全沒食慾的便當」，不過據日本網友所述，實際吃起來味道相當不錯，看來便當也不可貌相呢。

