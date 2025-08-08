晴時多雲

娛樂 電視

沈玉琳血癌轉院台大！潘若迪現身曝「化療及骨髓移植」進度細節

〔記者蕭方綺／台北報導〕57歲的沈玉琳上月底病倒住院，經診斷確診罹患血癌，目前正在接受治療與休養。除了愛妻芽芽不離不棄，好友潘若迪也時常關心他的狀況。潘若迪今出席「2025年高齡健康產業博覽會」，受訪時透露目前所見的沈玉琳「是一位鬥士」，並強調：「他精神狀況很好，食慾也OK，沒有暴瘦，整體情況都非常穩定。」

潘若迪（圖）為沈玉琳加油，希望他早日康復。（記者胡舜翔攝）潘若迪（圖）為沈玉琳加油，希望他早日康復。（記者胡舜翔攝）

不過昨傳出沈玉琳已轉院至台大醫院，後續將進行化療及骨髓移植。對此，潘若迪坦言昨天在錄影，是看新聞才得知轉院消息，兩人今天尚未碰面，因此對療程細節也不清楚。他強調：「他真的很好，指數都正常，他不是會輕易放棄的人。他會按照醫師的指示完成所有療程與檢查，唯一的希望，就是外界不要去打擾他的家人。」

潘若迪出席2025年高齡健康產業博覽會。（記者胡舜翔攝）潘若迪出席2025年高齡健康產業博覽會。（記者胡舜翔攝）

適逢父親節，潘若迪一早也打電話給沈玉琳，送上精神喊話：「老沈，父親節快樂，你是最強的爸爸！」身為人父的他也感慨，自己有嫩妻與孩子，因此格外重視健康。他表示：「只要是我周遭的朋友，我就要當領頭羊，帶大家一起運動，希望大家不要忽略健康。」

