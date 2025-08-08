恭喜！嚴爵收父親節禮物 曬超音波首爆老婆人工受孕求子辛酸

〔記者陳慧玲／台北報導〕37歲的嚴爵要當爸爸了！今天是父親節，他也分享好消息，他和老婆結婚4年，現在終於盼到小孩了，他也首次吐露老婆求子的辛酸。

嚴爵（左）報喜，老婆懷孕，他終於要當爸爸了。（翻攝自臉書）

嚴爵談到：「今年爸爸節，很特別，以往都是我送嚴爸禮物，今年第一次換我收到禮物，就是我跟廢貓太太的寶寶終於來報到啦！我們結婚四年，前面一直希望用自然的方式懷孕，但肚皮一直沒有動靜。兩年前開始轉戰試管（IVF），這段過程真的像坐雲霄飛車，有過希望，也有失落，直到今年再一次植入，現在已經順利滿四個月啦！這次總算穩穩的。」

請繼續往下閱讀...

嚴爵在父親節秀出超音波照片，老婆終於懷孕了。（翻攝自臉書）

對於老婆這次能順利懷孕，嚴爵再次感謝醫生這一路來的幫助，「兩年來一路陪著我們從失敗走到成功，溫柔又專業，陪我們走到10週拿到『畢業證書』，真的很感動！」嚴爵也不忘關心老婆：「最辛苦的還是廢貓太太啦，每次療程都像在過關打怪，身心都超不容易，謝謝她願意這樣努力，也謝謝肚子裡的寶寶乖乖長大。」

另外嚴爵向本報透露：「目前知道是女兒，預產期明年一月出生。」他的老婆則很常反胃，直呼：「好慘！」

