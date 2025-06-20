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娛樂 最新消息

林柏宏變硬漢受封「台灣阿湯哥」 李李仁撞壞高鐵討醫藥費

林昀希（左起）、李李仁、林柏宏、宋芸樺及葉靜涵以電影《96分鐘》為台北電影節揭幕。（記者胡舜翔攝）林昀希（左起）、李李仁、林柏宏、宋芸樺及葉靜涵以電影《96分鐘》為台北電影節揭幕。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2025台北電影節今天（20日）開幕，電影《96分鐘》是今年的開幕片，林柏宏、宋芸樺率劇組受訪，林柏宏難得接演硬漢角色，動作戲親自上陣，被劇組封為台灣阿湯哥「湯姆克魯『宏』」，他感謝導演洪子烜給他嘗試不一樣角色類型的機會。

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監製鄒介中今天率領《96分鐘》導演洪子烜、林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵出席，該片是首部以高鐵為題材的電影，在台中的攝影棚中建造高鐵場景，眾人笑說上班就是進高鐵拍攝，下班又坐高鐵回家，有一種「怎麼我又來到這裡」的感覺。由於他林柏宏片中飾演拆彈專家，他笑說：「現在在高鐵人很多的地方，我會希望不要推擠，感覺很緊張，不知道會發生什麼事。」

林柏宏獲封台灣阿湯哥，很開心能挑戰不同類型的角色。（記者胡舜翔攝）林柏宏獲封台灣阿湯哥，很開心能挑戰不同類型的角色。（記者胡舜翔攝）

他們都是高鐵常客，李李仁稱因為睡覺會不自覺嘴巴張開，所以會戴帽子、口罩，自己因為特別喜歡台鐵便當，會把它帶到高鐵上吃。宋芸樺則是很希望被大家認出來，還會問對方要不要多拍幾張。至於網路上傳出《96分鐘》片長只有96分鐘，林柏宏也強調當然不是只有96分鐘。

宋芸樺。（記者胡舜翔攝）宋芸樺。（記者胡舜翔攝）

林柏宏、宋芸樺在片中飾演夫妻，兩人過去就曾公開喊話，希望能夠合作，宋芸樺直呼「緣分好神奇喔」；如今成真，宋芸樺稱有一種一見如故的感覺，知道對手是林柏宏有一種安心感，林柏宏則稱，「我娶到了好老婆」，一個眼神就能很有默契。

林柏宏。（記者胡舜翔攝）林柏宏。（記者胡舜翔攝）

林柏宏一改形象化身硬漢，他還為戲刻意弄得老成一點，「因為那個角色是有一點歷練滄桑、經歷過一些事件，我的夢想就是演硬漢角色，硬到爆！」李李仁稱，當時大家都叫他「湯姆克魯宏」，電影中動作戲不少，林柏宏多處瘀青，狂貼痠痛貼布。李李仁則是撞破攝影棚裡面的高鐵車廂，還指控宋芸樺把他手弄出一大塊瘀青，宋事後有請飲料表達歉意。被問到弄壞場景，監製有沒有跟他求償？李李仁笑說反而是他該討醫藥費。

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