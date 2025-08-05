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娛樂 最新消息

壞消息！江蕙小巨蛋開唱倒數3天突宣告延期 醫生建議住院

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙重新回歸熱愛的舞台，原本完成高雄巨蛋演唱會後，將從8月8日父親節當天移師台北小巨蛋繼續唱，不料倒數3天，她突然宣告前兩場演出要延期了。

江蕙台北開唱在即，因身體出狀況不得不延期前兩場。（寬宏提供）江蕙台北開唱在即，因身體出狀況不得不延期前兩場。（寬宏提供）

江蕙8月8日和9日的小巨蛋演唱會生變了，主要是她完成高雄演出後北返，近日在家中突然感到身體不適，起初她以為只是輕微感冒，便自行服藥並休息兩日，未料症狀不僅未減輕，喉嚨狀況未有改善，甚至出現逐漸失聲與發燒症狀。由於病況與過去嚴重感冒時相似，也意識到情況不單純，隨即前往醫院進行詳細檢查，經醫師檢測後，確認為感染流感病毒，醫療團隊立即啟動治療計畫，並建議她住院休養。

在接受幾日的治療與充分休息後，江蕙的整體狀況已有明顯好轉，但唯獨嗓音尚未恢復，她這幾天噤聲，都用肢體語言與團隊溝通，目前確定原本的台北首場8月8日將延期至8月17日演唱，8月9日場次則延期至8月24日舉行，台北首場變成8月12日。歌迷可持原票券於新場次原座位並維持實名制驗證入場，如不克前往的觀眾，可依照寬宏售票系統公告之退票方式辦理。

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