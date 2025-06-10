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娛樂 電影

好萊塢班底打造！首部台灣「高鐵」災難片掀搶票潮

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部以「高鐵爆炸」為題材的動作鉅作《96分鐘》為今年台北電影節開幕片，該片由《粽邪》系列監製鄒介中領軍，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，在北影場次瞬間秒殺，許多網友在Threads紛紛求票，足見高人氣。

《96分鐘》日前釋出首支預告，開場終點站為「高雄」令許多影迷代入感十足，接著遇上炸彈恐將爆炸，車上乘客紛紛逃難，畫面宛如《屍速列車》，提高觀眾期待值。

宋芸樺（左）、林柏宏合作北影開幕片《96分鐘》票券秒殺。（台北電影節提供）宋芸樺（左）、林柏宏合作北影開幕片《96分鐘》票券秒殺。（台北電影節提供）

在Threads也有網友發起「為何沒人討論《96分鐘》」、「《96分鐘》片長不是96分鐘，而是117分鐘」等文，成功引起社群討論，也有人大讚光看預告就「熱血沸騰」、「台灣終於有災難大片」。

至於《96分鐘》在北影開賣一分鐘瞬即秒殺，將出席開幕的主角林柏宏、宋芸樺、李李仁對觀眾熱烈回響感動不已，直呼一切努力都值得了。

監製鄒介中表示：「這部電影我們等了九年，不只是技術門檻高，而是我們想打造一部具國際水準、能代表台灣的動作災難電影。」《96分鐘》將於9月5日在台上映。

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