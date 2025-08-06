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撞臉大S遭出征！女大生「火大反制」 中國酸民瞬間全閉嘴

〔記者邱奕欽／台北報導〕撞臉「大S」徐熙媛竟意外遭出征，中國24歲女大生「依古比古」近日因一組青海旅遊照意外爆紅，她站在茶卡鹽湖、身穿民族風長裙回眸一笑的照片，被許多網民狂讚「根本年輕版大S」，還有人直指神韻與《流星花園》劇照驚人重合，形容她是「平行時空杉菜」，不過也有人質疑背後是否另有操作。面對冷嘲熱諷，依古比古則忍無可忍，火大以一招反擊嗆爆所有酸民。

依古比古（右）被指撞臉早期的大S。（組合照，翻攝自微博）依古比古（右）被指撞臉早期的大S。（組合照，翻攝自微博）

24歲中國林姓女大學生的網名為「依古比古」，她在7月底分享旅遊照只是單純記錄生活，沒想到意外在當地網路、社群上引起討論，有網友直指她與大S早期造型「撞臉」，無論是角度還是氣質幾乎一模一樣，甚至封她為「平行時空的杉菜」、「一眼回到《流星花園》」。照片不斷被轉發，依古比古的帳號也迅速受到矚目，不過也因此引來質疑聲浪遭出征，認為時機恰逢大S逝世半年，懷疑背後有「借名人炒作」的行銷操作。

依古比古面對外界質疑「消費名人」、「炒作話題」，爾後發文澄清強調照片全用原相機拍攝，無修圖無合成，也從未刻意模仿任何人，「只是角度剛好撞臉，從沒想過要消費她。」她誓言並無模仿大S之意，更拒絕所有商業合作邀約，同時再釋出學生證與5年前舊照，證明自己從未整形、外貌始終如一，盼能平息爭議。

恰逢大S逝世半年，依古比古因此遭到出征謾罵。（組合照，翻攝自微博）恰逢大S逝世半年，依古比古因此遭到出征謾罵。（組合照，翻攝自微博）

「我對自己很滿意，所以不會整容，以前沒有以後也不會。」依古比古自信的發聲仍不敵中國網民們接踵而至的酸言酸語，忍無可忍之下於已將抖音平台上的露臉影片全數刪除，僅保留「遇見彩虹啦」、「風吹經幡」2則影音，昨（5日）被發現甚至藉著修改自介欄位火大開嗆，「你們要火自己火去吧，別煩我了，真的很煩啊，腦殘太多了！」以一席話讓酸民們鴉雀無聲全閉上嘴。

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