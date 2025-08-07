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娛樂 最新消息

關心沈玉琳送暖竟引罵聲 董至成一句話挨酸民攻擊

董至成（右）關心沈玉琳病況。（資料照）董至成（右）關心沈玉琳病況。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，至今已是第10天，周邊人都對沈玉琳病因三緘其口，仍在等待報告出爐。昨（6）日沈玉琳發聲透露確診血癌，接下來會好好治療、休養，並喊話後會有期。沈玉琳在演藝圈中擁有好人氣，病況貼文曝光後隨即有近50名藝人留言為他打氣，不過董至成的留言卻引起網友曲解，引發討論。

董至成在沈玉琳的最新貼文中提到「玉琳兄早日康復，我再去看你」，不過卻遭到網友惡意曲解，反嗆他稱病人最討厭的就是探病，請給病人休養時間，但也有理性網友緩頰，認為董至成只是送上關懷，也沒有是最近就要去探望。

沈玉琳的貼文發出後突破上萬點讚，其中鬼鬼、吳鳳、楊昇達、孫協志、夏宇童、林襄、張立東、浩角翔起、風田、林莎、小映、董至成、許富凱、黃豪平、派翠克等人都發聲為他加油。

林襄盼他健康回來，小鐘則說：「大家的幸福就是你快點康復喔。」鍾欣怡感性表示：「玉琳哥，你是我遇過好善良好善良的大哥 ！老天爺會善待每一位善良的人！期待你爽朗的笑聲！」

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