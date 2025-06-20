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林襄經紀人超正 「不科學車頭燈」撐爆禮服 網驚：不可思議

莉奈為林襄的經紀人兼攝影師。（翻攝自IG）莉奈為林襄的經紀人兼攝影師。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍人氣啦啦隊女神林襄，擁有甜美臉蛋及火辣身材，再加上其親民不做作的性格，吸引許多粉絲喜愛。而她身邊的經紀人莉奈近期也意外成為關注焦點，莉奈今（20）在社群上傳一系列辣照，超兇身材與林襄不相上下，令許多網友驚豔。

莉奈擁有魔鬼身材。（翻攝自IG）莉奈擁有魔鬼身材。（翻攝自IG）

莉奈近來頻頻在社群分享美照，沒想到今日突然放送一組福利照，可見她站在法國的艾菲爾鐵塔前，身穿一套大尺度粉色連身禮服，胸前特殊剪裁及挖空設計，讓她的豐滿上圍呼之欲出，深邃事業線及南半球弧線一覽無遺，傲人美胸幾乎要讓鈕扣失守。而她在文中僅簡單寫下「今天完成一件不可思議的大事情」，令人不禁感到好奇。

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莉奈的美照曝光後，網友紛紛留言驚呼，「莉奈姐姐身材超好衣服要爆開了」、「真的不可思議」、「身材超級好，衣服都快包不住了」、「莉奈這麼美不自己當藝人真的太可惜啦」、「身材超級不科學」。

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