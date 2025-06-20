李珠珢淚灑球場返韓 社群轉發1影片網大讚：很勇敢

李珠珢日前在球場上爆哭引起球迷擔心。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊女神李珠珢日前因淚灑球場引起討論，隨後球團二度發聲明指出，李珠珢當天身體不適，已於活動結束後按既定行程返韓。她於昨（19）更新社群動態，轉發昔日起亞虎隊友的影片，此舉讓許多粉絲大讚「很勇敢！」

李珠珢轉發起亞虎啦啦隊成員尹秀仁跳三振舞的影片。（翻攝自IG）

李珠珢在IG限時動態上，轉發起亞虎啦啦隊成員尹秀仁跳三振舞的影片，並在對方貼文下方留言稱讚「漂亮妹妹」，為昔日隊友應援的舉動，獲得不少台灣網友讚賞，「在這種各隊粉絲各自擁護的環境中，還能分享他隊影片，珠珢真的很勇敢。」

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事實上，李珠珢爆哭影片被瘋傳後，富邦悍將小編先是在網上稱，「珠珠睫毛倒插啦，剛剛補裝完就調整好了，大家不要亂猜」，不過仍無法平息外界揣測，球團方則再次出面回應是「身體不適」所致，盼望能給予更多正面鼓勵。而李珠珢本人也在社群上發聲表示，「非常感謝，非常抱歉，非常愛你們。」但並未說明落淚原因。

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