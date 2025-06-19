台灣零負評正妹YTR消失 網揭真相喊不捨：好想她

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名YouTuber「Kelly Yang」過去以美妝及生活影片走紅，自然不做作的親民形象，再加上高質感的影片風格，深受不少粉絲喜愛，更被封為「0負評正妹YouTuber」不僅頻道擁有76萬訂閱，IG也吸引56萬人追蹤。不過她的頻道自去年9月後就停更，個人IG也許久沒有更新，令一票粉絲直喊想念她。

知名YouTuber「Kelly Yang」近來鮮少更新近況。（翻攝自IG）

一名網友日前在Dcard發文，表示Kelly的YouTube頻道最後一次更新是在2024年的9月14日，IG最後貼文則是同年11月，並且IG自介也從原先的「Hello I’m Kelly and I made video」改為「就是個上班族」，令原PO好奇「有人知道是為什麼嗎？發生什麼事了？還是她已經逐漸被大眾遺忘，不再有討論度了嗎？」

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文章曝光後，隨即引來許多網友留言解答，「她有工作要忙有小孩要照顧，而且她本身的工作薪資是很不錯的，也不需要靠YT收入，久而久之不發影片或淡出都是很合理的啊」、「工作、家庭、小孩要兼顧，人在國外也沒有家人後援可以幫忙顧小孩，感覺很難擠出時間拍+剪影片，只希望Kelly好好的生活，有空再更新就好！」、「她就是一個普通人啊，現在還是個媽媽，要上班加顧小孩，有時間拍片很好，沒時間很正常吧，k粉都懂的，生活就是這樣～」

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事實上，針對鮮少更新頻道一事，Kelly曾在去年9月的影片中回應網友提問，她坦言自己就是個平凡上班族，生活相當平淡也不有趣，「平常就是上班、下班、照顧小孩、剪片，有空再拍片」。

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