薔薔遭爆盜用音樂、刪留言 火速道歉結局大翻轉網讚：高EQ

薔薔被指控影片使用未經授權的音樂、刪除對方的留言。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕個性直率、大膽敢言的女星薔薔，近年經營YouTube頻道與Podcast 表現亮眼，也往電視節目邁進多方發展，深受粉絲喜愛。不過近日她卻被指控在影片中使用未經授權的音樂、刪除對方的留言，對此，薔薔也給出了回應並道歉賠償，未來將與對方長遠合作，事情完美落幕。

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薔薔昨（16）日在Threads上發文：「今天在Dcard上看到有人指控我們團隊使用到他版權所屬的音樂在影片裡，一直以來我完全不知情，看到也感到非常震驚與抱歉！」，並表示因為這幾隻影片都是由之前的外包剪輯師所剪，並強調公司內部也是一直規定大家絕不能使用有版權的音樂，但既然事情發生，自己與公司就會立即面對處理。

針對指控，薔薔給出回應。（翻攝自Threads）

對方也提出有試圖留言在薔薔YouTube影片下，但卻一直遭到刪出，對此，薔薔也給出回應：「這不是團隊所為，可能是受到Yt的留言限制，所以我也不曾看到過留言，本人是堅持言論自由 從不刪除任何留言」，並請求版權所有人再次與公司聯絡，公司願意付費並處理後續問題。貼文發布1小時後，薔薔再次更新進度，表示已與原創者取得聯繫並表示：「由於本公司非常欣賞對方的作品，對方也願意再幫我們在未來做更多的音樂並提供我們版權使用，本公司也會無條件支持與支援對方的創作！」。

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