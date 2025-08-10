晴時多雲

娛樂 最新消息

爽吃哈密瓜「這一幕」挨轟浪費 插畫家彎彎被出征急道歉

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕插畫家彎彎日前遊日本北海道，分享一張哈密瓜皮堆積成塔的照片，不料竟被網友攻擊，紛紛指她「太浪費了」。

彎彎因為哈密瓜照片遭網友出征。（圖／翻攝自臉書）彎彎因為哈密瓜照片遭網友出征。（圖／翻攝自臉書）

彎彎帶著孩子出發至北海道旅遊，過程中到了一家吃到飽餐廳爽吃哈密瓜，並在臉書分享「哈密瓜皮堆成山」的有趣照片，可以看到哈密瓜皮已堆疊成山，至少有30片以上的哈密瓜。但圖中還有哈密瓜果肉的部分，因此被眾多網友批評「沒啃乾淨」、「太浪費」等，網友甚至直指「驚訝你們的浪費食物，咬沒幾口就不吃了」、「根本沒吃乾淨啊」、「超浪費的一家人」、「沒吃乾淨很正常，但是吃那麼多卻不吃乾淨還拍照那被罵活該」

彎彎發文道歉。（圖／翻攝自臉書）彎彎發文道歉。（圖／翻攝自臉書）

事後彎彎在臉書PO文道歉，她表示「關於先前在哈密瓜吃到飽餐廳用餐，剩下很多哈密瓜可食用部分沒吃乾淨，造成餐廳浪費及觀感不佳，在此反省並與店家及社會大眾道歉」，但也有網友為她緩頰，並認為「怎麼叫做乾淨，個人觀感不同吧」、「幾乎已接近瓜皮了，不至於叫做浪費吧」、「沒必要這樣就要炎上？」

彎彎吃哈密瓜吃法挨轟浪費，事後彎彎緊急發文道歉，貼文造成議論。

