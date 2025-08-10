晴時多雲

60歲張曼玉回歸了！素顏真面目曝光驚呆網友 親揭下一步

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲金馬影后張曼玉淡出幕前多時，前天（8／8）突然宣布開通小紅書，首支向大家打招呼的影片立刻登上熱搜，3小時收穫16萬粉絲，兩天已經漲粉近80萬，她今天再度浮出水面感謝大家，並強調影片是她親自剪輯的，讓網友直呼：「女神也太有能量。」

張曼玉日前開通社群。（翻攝自小紅書）張曼玉日前開通社群。（翻攝自小紅書）

張曼玉在影片中「素顏」出鏡，不時將全臉貼近鏡頭，更一口氣切換了26個不同的場景，被讚「誠意滿滿」、「姐姐開場真的太用心了」，她身上穿搭的服裝、配飾、包款也立刻被翻出來，有些更是立刻賣斷，足見女神的號召力。

張曼玉日前開通社群。（翻攝自小紅書）張曼玉日前開通社群。（翻攝自小紅書）

她今天鬆口影片是她自己剪輯的，更讓網友驚呆：「曼神太拼了，這個轉場得拍多少天啊」、「真的覺得有活力滿滿的感覺」、「不像別的明星光說一句話就結束了」，張曼玉也承諾接下來要繼續和大家分享她花園裡各種各樣的東西，「很快見啦，玉寶寶們」。

