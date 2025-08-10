晴時多雲

娛樂 最新消息

A-Lin《歌手》遭設局？大咖天后幫唱哭了 急奔台灣原因曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕 中國歌唱節目《歌手2025》總冠軍賽前晚落幕，彭佳慧助陣A-Lin，兩大歌后合唱林憶蓮的經典情歌《傷痕》，卻雙雙遭遇耳機故障，原本默契十足的合作，因突發狀況失了準頭，彭佳慧事後甚至因此落淚，不少網友質疑節目的公正性。

彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）

彭佳慧臨時受邀飛往中國工作，隔天就是自己專輯《完整的大人》簽唱會，為了不失約粉絲，結束演出立刻以最快速度趕往機場，她半夜先飛往首爾等待轉機，轉機的過程中，首次體驗機場的沐浴設備，她笑說：「我有洗澡、洗頭和卸妝，花6塊美金！」隨後再搭早上班機於中午飛回台灣準備演出，緊密的行程不容絲毫差池，幸好班機沒有delay，她一路順利回到台北，讓她終於放下心中大石。

彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）

不過在飛機上不好睡的她幾乎24小時沒有睡覺，但看到一路支持她的忠實粉絲在現場等待，她準時抵達簽唱會現場，完全不見疲憊，亮麗現身，她說：「就好像我一張開眼，人就在這裡，看到大家，是不是很棒！」

彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）

為了讓來到現場的粉絲聽到不同以往的風格，這次彭佳慧以更溫馨的不插電型式演出，演唱了自己的創作《一日遊》，接著帶來由陳綺貞創作的高難度歌曲《成人之美》，展現她的堅強唱功，當現場粉絲問她專輯中哪一首歌最難唱，她思考片刻後也說：「《成人之美》真的是很難唱的歌，它像詩一樣，不只是技巧，還有情感層次上的表達。」

隨後彭佳慧再演唱《總有一首歌會提醒我愛你》以及專輯中也是由她自己作曲和陳珊妮作詞及製作的專輯同名歌曲《完整的大人》。

彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）彭佳慧舉辦不插電簽唱會。（索尼提供）

她說：「這張專輯都是用『收斂的用力說話』的感覺呈現，希望可以更靠近大家。」而粉絲也很關心明年是她出道30週年，有沒有任何演唱會計畫，她說：「都在計劃中，我只能說我希望有～」讓全場歌迷歡呼不斷。

