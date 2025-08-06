沈玉琳傳肝炎獲控制 最新檢查結果曝光

沈玉琳健康亮紅燈，圈內好友都很關心他的病況。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳日前病倒住院至今病因未明，5日傍晚傳出他老婆芽芽將等檢查出爐後與主治醫師召開記者會，但至今（6）日上午仍無新進展。

據最新消息指出，沈玉琳經醫院精密儀器檢查後，仍無法查出真正病因，而他體內白血球過多問題，經過連日來治療，肝炎已獲控制。此外，更讓娛樂圈好友鬆了一口氣的是，沈玉琳暴瘦面色蠟黃，一度被疑胰臟癌，後經檢查後，胰臟也安全過關。

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沈玉琳上周突然因病住院，傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，他好友、資深藝人潘若迪出面否認，但對於病因仍三緘其口。

據了解，沈玉琳目前仍住加護病房，原本昨傳出將等檢查出爐，芽芽會與主治醫師出面說明，不過此消息仍未獲沈玉琳周邊人士證實。媒體致電傳訊給芽芽、沈玉琳助理、潘若迪等人皆未獲回應，上周潘若迪赴電視台錄影時曾說：「一切讓老沈他們對外說明。」潘若迪經紀人亦低調表示：「我們這邊不知情。」

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