共和世代宣布四度來台 年底港都再開唱

共和世代將於年底再度來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者許世穎／台北報導〕美國的流行搖滾天團「OneRepublic」共和世代今宣布將於年底四度來台，舉辦《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》演唱會，再次唱進高雄巨蛋！這也是他們繼去年創下「史上第一組一年內南北攻蛋的西洋天團」紀錄後，再度重返港都，用熱血搖滾為全台樂迷點燃年末最強音浪。

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消息一出即在社群掀起熱議，官方預告文搭配《捍衛戰士：獨行俠》神曲《I Ain’t Worried》以及成名曲《Secrets》彩蛋，3天內吸引破萬樂迷留言猜測，讓演唱會尚未開賣就已聲量爆棚。

本次高雄場除了演出內容精心設計，更將推出專屬演唱會海報，搭配「LIVE IN KAOHSIUNG」限定字樣，打造無可取代的城市紀念。主唱萊恩率領團員們再度南下，展現對港都的深厚情感，也為粉絲獻上一場只屬於高雄的震撼音樂饗宴。

共和世代自2002年成軍以來締造無數傳唱金曲，從紅遍全球的《Apologize》、《Stop and Stare》、《Secrets》、《Good Life》，到超過30億次串流、榮獲美國鑽石認證的《Counting Stars》，每一首都是經典代表作。近年也以替電影《捍衛戰士：獨行俠》創作的「口哨神曲」《I Ain’t Worried》再創新高，並演唱《怪獸8號》片尾曲《Nobody》，持續席捲全球樂迷耳朵。

《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》將於12月19日於高雄巨蛋開唱，演唱會購票資訊也同步公開，即日起免費註冊Live Nation Taiwan會員，即可在6月23日中午12點起享搶先購票資格，6月24日下午1點起由拓元售票系統全面開賣。持DBS Mastercard星展萬事達卡的卡友可享預售資格，台灣大哥大與 MyVideo 用戶亦有品牌專屬購票通道，讓粉絲搶得最佳席次。

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