琳誼演唱會邀超大咖金曲歌王當嘉賓 卻嘆人生是場爛劇

琳誼（右）提前公布演唱會將邀請蕭煌奇當嘉賓。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭煌奇已擁有4座金曲台語歌王獎座，今年又入圍金曲獎華語歌王，如能獲獎就成了雙語歌王。6月28日參加完金曲獎後，隔天他將擔任琳誼演唱會嘉賓，一起合唱新歌《帶你去逛街》。

琳誼將在生日隔天舉辦新歌演唱會。（相映音樂提供）

琳誼推出新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》，6月28金曲獎當天剛好是她生日，隔天她選在SUB LIVE舉辦新歌演唱會，邀歌迷同樂慶生，也搶先預告會邀請蕭煌奇當嘉賓。

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琳誼拍MV現場有很多圖畫，她也想起小時候很愛畫畫。（相映音樂提供）

最近琳誼也推出新歌《我的人生就是一場爛劇〉MV，特別到幼兒園取景拍攝，看著教室裡各式畫作，她開玩笑說：「小時候會畫畫，但畫得不怎麼樣，高中是念廣告設計，但畫得太爛，就跑來唱歌了。」

拍MV前一天，琳誼左腳腫痛，被醫生診斷是運動傷害，她依舊敬業硬撐著上工，苦笑形容：「這次差點就得坐著輪椅拍攝MV了。」琳誼演唱會門票購票可洽iNDIEVOX。

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