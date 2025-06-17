晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王文洋爆包養價碼相差3800萬？！ 她忍不住開酸

已故台塑集團創辦人王永慶長子、現年74歲王文洋緋聞不斷，多年前與呂安妮鬧出師生戀，不惜與王永慶翻臉。（本報資料照，記者王藝菘攝）已故台塑集團創辦人王永慶長子、現年74歲王文洋緋聞不斷，多年前與呂安妮鬧出師生戀，不惜與王永慶翻臉。（本報資料照，記者王藝菘攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋被媒體爆出包養宋姓女大生產子案後，今（17）日再有劉姓女子自稱替他生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，永然律師事務所為王文洋發出2大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

律師李怡貞上午忍不住發文開酸，她說：「有錢就任性的王文洋爺爺，因為沒有公平對待包養的女子，造成只拿200萬的劉女對於收到4000萬的宋女感到不不平，於是又出面爆料；恭喜王文洋的律師，有對造組去說服法官說，都是包養，4000萬給了宋女真的多太多了。」

相關新聞：貧窮限制想像！王文洋包養產子風波 律師發文譏諷

李怡貞也嘆說，這是什麼荒唐的社會？這件事提醒我們，要包養真的要公平對待，還是提醒女性對付男人手段真的要練高一點，因為差距是3800萬，她最後表示：「到底王文洋爺爺還有沒有非婚生子女咧？開賭盤？！」

而王文洋2大聲明如下:

第一，週刊前述報導所提之劉姓女子所述有諸多不實之處，且王文洋對於劉姓女子與許某二人間私下往來關係並不清楚。

第二，本件新聞報導事件，均屬當事人王文洋個人隱私，與社會公益無關，對於有心人士一再刻意向媒體爆料，意圖索討金錢，已令王文洋深感恐懼，若有侵害隱私權與名譽權等不法情事，王文也將循法律途徑，依法維護自身權益，

王文洋也表示，本件新聞報導事件與社會公益無關，對於有心人士運用此事占用媒體資源，王文洋也深表遺憾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中