王文洋爆包養價碼相差3800萬？！ 她忍不住開酸

已故台塑集團創辦人王永慶長子、現年74歲王文洋緋聞不斷，多年前與呂安妮鬧出師生戀，不惜與王永慶翻臉。（本報資料照，記者王藝菘攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋被媒體爆出包養宋姓女大生產子案後，今（17）日再有劉姓女子自稱替他生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，永然律師事務所為王文洋發出2大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

律師李怡貞上午忍不住發文開酸，她說：「有錢就任性的王文洋爺爺，因為沒有公平對待包養的女子，造成只拿200萬的劉女對於收到4000萬的宋女感到不不平，於是又出面爆料；恭喜王文洋的律師，有對造組去說服法官說，都是包養，4000萬給了宋女真的多太多了。」

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李怡貞也嘆說，這是什麼荒唐的社會？這件事提醒我們，要包養真的要公平對待，還是提醒女性對付男人手段真的要練高一點，因為差距是3800萬，她最後表示：「到底王文洋爺爺還有沒有非婚生子女咧？開賭盤？！」

而王文洋2大聲明如下:

第一，週刊前述報導所提之劉姓女子所述有諸多不實之處，且王文洋對於劉姓女子與許某二人間私下往來關係並不清楚。

第二，本件新聞報導事件，均屬當事人王文洋個人隱私，與社會公益無關，對於有心人士一再刻意向媒體爆料，意圖索討金錢，已令王文洋深感恐懼，若有侵害隱私權與名譽權等不法情事，王文也將循法律途徑，依法維護自身權益，

王文洋也表示，本件新聞報導事件與社會公益無關，對於有心人士運用此事占用媒體資源，王文洋也深表遺憾。

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