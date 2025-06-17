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娛樂 最新消息

貧窮限制想像！王文洋包養產子風波 律師發文譏諷

王文洋一度可望成為台塑集團創辦人王永慶的接班人，但30年前與呂安妮的師生不倫戀曝光後，讓他與接班擦身而過。（資料照）王文洋一度可望成為台塑集團創辦人王永慶的接班人，但30年前與呂安妮的師生不倫戀曝光後，讓他與接班擦身而過。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋包養產子風波又有新發展，今（17）日傳出又有某30多歲女子經由前媒體高層介紹後產下1子，但只拿到200萬，引發議論，有律師看出背後內幕。

臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」一早在臉書發文披露關鍵詞「曹氏宗親會戰報」說：「親近人妻，理解人妻，愛上人妻，成為人妻。」發文後又在底下留言：「只給200萬元，貧窮限制了我的想像。」

相關新聞：王文洋身陷「私生子」風波 內行人揭包養網內幕

而永然律師事務所則為王文洋發出2大聲明如下:

第一，週刊前述報導所提之劉姓女子所述有諸多不實之處，且王文洋對於劉姓女子與許某二人間私下往來關係並不清楚。

第二，本件新聞報導事件，均屬當事人王文洋個人隱私，與社會公益無關，對於有心人士一再刻意向媒體爆料，意圖索討金錢，已令王文洋深感恐懼，若有侵害隱私權與名譽權等不法情事，王文也將循法律途徑，依法維護自身權益，

王文洋則表示，本件新聞報導事件與社會公益無關，對於有心人士運用此事占用媒體資源，他深表遺憾。

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