史奈德粉喊話發起打擊新版《超人》行動！導演岡恩樂見反對聲音

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》將於下個月正式上映，岡恩近日在Threads上回應一項由原先《鋼鐵英雄》、《正義聯盟》等片導演、主導前一版DC宇宙的查克史奈德粉絲發起的網路行動，該行動意圖打擊新版《超人》的聲勢。

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導演詹姆斯岡恩親自回應反對新版《超人》的行動，認為有不同聲音是好事。（翻攝自IG）

起因為Reddit網站上一名網友發文號召：「7月11日（《超人》美國上映日）站出來捍衛史奈德宇宙，在冒牌《超人》的上映日奮戰。我們可以這麼做：1.到處爆雷，讓大家因為被爆雷而不想看；2.在各大評論網站給負評，因為我們知道岡恩的『機器人』會洗好評，我們得揭露真相，用現實分數平衡偏頗；3.在線上預購但不付款，這樣會短暫鎖住票券，有可能阻止岡恩的『機器人』買票。」

該網友還寫道：「是岡恩先開火，親手終結史奈德宇宙，現在輪到我們把戰火帶回給他。」對此，一向很敢言的岡恩簡短反擊：「我想我們會活下來。我不覺得聽那傢伙說話的8個人（我敢猜他是男的）能改變什麼。」隨後岡恩接受《滾石》訪問時更說：「我其實不在意，我覺得這是好事。你不會希望每個人都支持你。」

岡恩進一步表示，和他合作的某位演員會看所有網路評論，「我不說是誰，但他一定會看這篇報導，也會知道我在說他。他是《超人》裡的5大主角之一。他看到那些留言總是很生氣，我就說：『首先你知道預告釋出後，97、98%都是正面反應。這些人其實是在幫我們，因為你不希望所有聲音都一面倒。』」

導演詹姆斯岡恩（左）執導新版《超人》，和大衛科倫斯韋合作。（華納兄弟提供）

最後岡恩補充：「偶爾有點反對勢力是正常的。有些東西真的蠻荒謬的，不管釋出什麼內容，即便反應多好，都會有人挑毛病。連『太陽會讓超人感到痛苦』這種事也能引起大爭議。」

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而事實上岡恩在接掌DC工作室後不久便於X（原推特）透露，他曾與史奈德聯繫，兩人之間並無嫌隙。他甚至說，設計新版超人戰袍也曾徵詢史奈德意見，尤其是是否該「保留經典紅內褲」的設計。

《超人》將於7月9日包括2D、3D、IMAX、 4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

再次重溫上週發布的《超人》終極預告：





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