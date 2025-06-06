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娛樂 電影

《超人》導演岡恩親闢謠！證實片長否認華納想動刀刪減

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演詹姆斯岡恩執導的全新《超人》上映倒數近一個月，他最近親自回應外界對電影片長的諸多揣測。他在社群平台上與網友互動時，證實電影全長確實為2小時9分鐘（129分鐘），並駁斥了有關發行商華納兄弟要求刪減片長的傳言。

當有粉絲提問電影是否如傳聞所說片長為2小時9分鐘，岡恩給出明確答覆：「包含正片與字幕／片尾片段，總片長是2小時9分鐘。」緊接著，又有網友詢問，華納兄弟是否曾介入並要求刪減片長。對此，岡恩也果斷否認：「完全是謠言。而且就算他們想這麼做也不可能。這是一部DC工作室製作的電影。」

導演詹姆斯岡恩親自解釋《超人》的種種謠言。（翻攝自IG）導演詹姆斯岡恩親自解釋《超人》的種種謠言。（翻攝自IG）

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《超人》是岡恩接掌DC工作室後的首部執導作品，他同時擔任編劇，這也是超人十多年來首度以個人電影回歸大銀幕。不僅將重啟這位全球最具代表性的超級英雄，也將為DC宇宙開啟全新篇章。

全新演員陣容由大衛科倫斯韋飾演全新一代的「鋼鐵英雄」超人／克拉克肯特，金球獎得主瑞秋布羅斯納安飾演露薏絲蓮恩，尼可拉斯霍特則詮釋超人的宿敵：自戀天才雷克斯路瑟。《超人》將於7月9日包括2D、3D、IMAX、 4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

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