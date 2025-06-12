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無懼恐怖威脅！《超人》終極預告登場 全新片段曝光

大衛科倫斯韋在全新《超人》化身全新一代的「鋼鐵英雄」超人／克拉克肯特。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋在全新《超人》化身全新一代的「鋼鐵英雄」超人／克拉克肯特。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》上映倒數不到一個月，隨著電影於北美正式展開預售，再釋出終極預告，曝光大量全新片段，包括雷克斯路瑟誓言要殺死超人、還有他那位記者好友，以及任何曾在地球撫養他的人，雖然大反派似乎還不知道他的真實身分，但已展現驚人威脅。

尼可拉斯霍特在《超人》飾演超人宿敵雷克斯路瑟，相當心狠手辣。（華納兄弟提供）尼可拉斯霍特在《超人》飾演超人宿敵雷克斯路瑟，相當心狠手辣。（華納兄弟提供）

片中由大衛科倫斯韋飾演全新一代的「鋼鐵英雄」超人／克拉克肯特，金球獎得主瑞秋布羅斯納安飾演露薏絲蓮恩，尼可拉斯霍特則詮釋超人的宿敵：自戀天才雷克斯路瑟。

終極預告中動作場面滿載，包括超人飛行的獨特畫面，以及一拳打掉反派牙齒的震撼鏡頭。他似乎還將與奈森菲利安飾演的綠光戰警成員蓋加德納正面衝突。結尾亮點則是超人首次全面施展「熱視線」。而過往幾支預告較著重於其他英雄與配角，這次終於能聽到大衛多講幾句台詞，展現新版超人的魅力與潛能。

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導演岡恩以他具代表性的獨特風格，完美結合史詩般的動作場面、風趣的幽默感以及感動人心的情感，在全新想像的DC宇宙中重新詮釋史上第一位超級英雄，將超人塑造成滿同情心和對於人類內心良善抱持無比信念的角色。

《超人》將於7月9日包括2D、3D、IMAX、 4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

《超人》終極預告：

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