（影）統神大罷免蓄勢待發「內心已有答案」 直呼：投票是公民的義務

〔記者侯家瑜／台北報導〕「統神」張嘉航今為了宣傳新節目難得露臉受訪，被問到26日是否會去參與2025大罷免？他說了3次「會」，不過下秒一提到投票細節，就被一旁公關阻擋，而統神仍相當大方繼續說：「投票是公民的義務嘛......你猜猜就好，我也有答案啊，但沒辦法，他們不給我講，我要尊重主辦方。」也透露與老婆政治傾向不合，所以平常不會多聊。

統神加入成人影音平台，難得露臉受訪。（記者胡舜翔攝）

統神大方分享與老婆當時交往的細節。（記者胡舜翔攝）

談到當初與老婆交往的細節，統神大方坦承2人發展得很快，是先有後婚，「我們在前經紀公司，也就是谷阿莫那公司認識，大概是7月，後來11月開始有性生活，我都會戴套，她也持續吃了避孕藥一個月，後來彼此停掉保護措施一陣子後，老婆隔年2月就意外懷孕了。」

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統神透露當時自己最多可以一天4次。（記者胡舜翔攝）

而統神也自爆當時最多可以一天4次，但現在礙於要照顧小孩，性生活都是以月來計算，「一個月最少2次，最多3次。」至於尺寸大小？他害羞表示這是無法改變的事，但自己屬於「爆發型」。

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