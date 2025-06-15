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娛樂 電視

修杰楷網購踩雷「佔一半陽台」 賈靜雯傻爆眼忍不住碎唸

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷擔任3C家電品牌一日店長，618購物檔期將至，他招認網購常買錯尺寸，買過最後悔的是尺寸過大的泡腳桶，還因此被太座賈靜雯唸了一下。

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

聊及購物，修杰楷稱自己是「決定要買就一定要買到」的手刀行動派，自曝很常因為網購買到不合用的商品，「常買錯尺寸，我又覺得退貨很麻煩，只好一直用。」近期買過最後悔的東西，就屬尺寸過大的泡腳冷水桶，幾乎佔掉家裡陽台的一半空間，「買到現在還沒開始用，就被太太唸了一下，說這東西怎麼那麼大一台，跟原本形容的不太一樣。」笑說後來看到BLACKPINK的Jennie也在泡，立刻轉念覺得似乎是個好東西，讓他哭笑不得。

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修杰楷坦言自己是「產品控」，上週逛店內原本只想拍拍Reels，結果一逛就停不下來，默默把麥克風、露營燈等人氣商品全都加入購物車，也趁著618優惠檔期一次入手超划算。

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

修杰楷在活動現場更化身「修教練」，親自示範燃脂運動，邀請粉絲一同體驗體脂計，還大膽挑戰猜測粉絲體脂區間，與粉絲一起「燃脂 PK」。互動環節讓現場笑聲連連，展現他「運動魔人」的專業敏銳度。

修杰楷分享，在店內不忘為女兒物色「超實用」禮物，就是11吋平板，「小朋友平常要查資料或看影片，不用擔心太傷眼睛，我相信她們一定會很喜歡。」他為了幫女兒圓女團夢，現場挑戰唱跳《APT.》，親和力爆棚，並抽出20位幸運粉絲近距離合影，寵粉福利直接拉滿。

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