娛樂 最新消息

于朦朧死因可疑 各方說法比一比

37歲中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，有「古裝劇男神」之稱。（翻攝自微博）37歲中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，有「古裝劇男神」之稱。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》走紅，更獲得「古裝劇男神」美稱，演藝事業蒸蒸日上。11日驚傳于朦朧墜樓身亡，工作室亦證實噩耗。雖然警方已排除刑事嫌疑，但外界認為牆上有數道抓痕、紗窗無法以人力打開等疑點，加上于朦朧先前二次勸說友人切莫輕生，很難相信他的墜樓是想不開。小紅書上也出現自稱「于朦朧表哥」網友發文，透露聚會參加者口供內容一致，但經紀人卻說于朦朧跟這些人不熟，加上墜樓處並無監視錄影器，讓他的死因疑點重重。

于朦朧出事社區的住處，目前被封住，不准家人進去，他的手機、電腦都被警察帶走。自稱于朦朧表哥的網友說，于媽媽跟一些親戚目前在北京守靈，等待屍檢報告及最終調查說法，但各方說法比對後，有很大出入，「自由時報娛樂頻道」為讀者整理如下。

于朦朧驚傳墜樓身亡，令演藝圈及粉絲不敢置信。（翻攝自微博）于朦朧驚傳墜樓身亡，令演藝圈及粉絲不敢置信。（翻攝自微博）

【警方說法】

1、警察把事件定性為意外墜樓。

2、員警所述事情經過與媒體報導基本相同，10號晚上於于朦朧跟3男1女，一共5人在「陽光上東」（北京高級住宅區）一個所謂的朋友家聚會喝酒，至淩晨4點左右于朦朧進入臥室後反鎖房門，早上6點參加聚會的人發現他墜樓

3、11號早上有遛狗的鄰居發現墜樓的于朦朧。報警時間是6月11日早上6點2分，具體報警人是參加聚會的人、保安還是那位鄰居目前不確定。

4、員警對參與聚會的人都錄了口供，口供資訊基本一致，參與人都說是于朦朧好朋友（但經紀人說于朦朧跟這些人根本不熟悉）。

5、于朦朧的手機是放在客廳沙發的，也就是說他進房間反鎖時候，並沒有帶手機。

6、墜樓窗台上有于朦朧腳印，于朦朧手指甲裡有紗窗上相同的灰塵，樓下的紗窗上有于朦朧腿腳劃過的痕跡。

7、對事發房子周邊鄰居做了訪談，鄰居說晚上沒有聽到吵鬧和其他聲響。

8、當天應該是喝了三瓶洋酒、三瓶啤酒，並沒有毒品跡象。

9、樓梯裡監視錄影器拍到了他們上樓的畫面，但墜樓處沒有監視錄影器。

10、警察說于朦朧家人可以做民事訴訟。

【經紀人說法】

1、于朦朧與當天聚會的人根本不熟悉。

2、當天只有警車來了，沒有120（急救人員）過來。

3、于朦朧酒量還可以，而且很有控制力，絕對不會喝到醉。

4、于朦朧最近工作狀態很好，也有很多工作安排和機會，非常自律，沒有任何不良嗜好，沒有任何憂鬱症跡象。

5、于朦朧經濟狀況良好，沒有任何債務。

6、工作室發的新聞稿，是經紀人在派出所時，警察寫好讓他們（工作室）發的。

【最早抵達北京的家人則告訴于朦朧表哥】

1、抵達後警察要了所有人的手機號和微信帳號。

2、飯店不允許她們自己訂，員警要經紀人給她們訂好房間，並且飯店資訊要告訴警察。

3、于朦朧同在「陽光上東」的房子目前被警察封住，不讓家人進入。

4、于朦朧的手機和電腦都被警察收走。

