台灣YTR劉力穎發千字文 還原韓國挨數巴掌過程

台灣網紅劉力穎在YouTube坐擁近50萬粉絲，日前在韓國弘大夜店區挨揍。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣網紅劉力穎在YouTube坐擁近50萬粉絲，近日赴韓國旅遊時卻在首爾弘大夜店區慘遭暴力攻擊。今（15）她在Threads發了千字長文，還原當時事發過程，表示對方連甩她數個巴掌，還被粗暴推擠，造成全身多處瘀青、手指骨折。

劉力穎說：「即使發生這樣的事，我也不會因此討厭韓國這個國家」，她相信每個國家都有好人和壞人，而她深信好人的比例一定比較多。

在韓國住了8年的劉力穎坦言「我受到很多韓國人的照顧，不管男女老少」，更直言前日發生的暴力事件雖然記憶猶存，但她仍相信不是所有韓國人都是這樣。劉力穎檢討，「這件事我也有錯，我也有開口我也有動手推他拉他的衣領抓他頭髮，就算我現在受傷了，我也不後悔我保護我朋友跟保護我自己」。

「如果每個女生受到傷害都要乖乖地摸摸鼻子走，這世界上才會有那麼多的家暴出現」，劉力穎認為她的反抗是一種勇敢的表現，也不會後悔。

最後劉力穎提醒，到韓國旅遊的朋友「遇到搭訕的人直接走就對了」。劉力穎說，她自己遇到的狀況是對方已經跟著進入便利商店，且她和朋友已經在便利商店待了很久，男生仍毛手毛腳，氣不過的劉力穎才會和對方爆發肢體衝突。

劉力穎今日稍早發出千字長文，敘述自己對暴力事件看法。（翻攝自X）

【劉力穎全文】

即使發生這樣的事

我也不會因此討厭韓國這個國家

我相信每個國家都有好人跟壞人

好人佔的比例一定是比較多

我在韓國住了八年我受到很多韓國人的照顧

不管男女老少

這八年來很多不認識的人給予我很多幫助與照顧

前天發生那件事記憶猶存

但是不代表所有韓國人都是這樣的

而且這件事我也有錯

我也有開口我也有動手推他拉他的衣領抓他頭髮

就算我現在受傷了

我也不後悔我保護我朋友跟保護我自己

如果每個女生受到傷害都要乖乖的摸摸鼻子走

這世界上才會有那麼多的家暴出現

我不會為我的反抗而感到後悔

我覺得我很勇敢

只想提醒來韓國旅遊的朋友

遇到搭訕的人直接走就對了

如果他們一直跟著你走去便利商店裡面

昨天我們的狀況是我們三個已經待在那很久了

而且男生已經手摸上來了

我氣不過我也不想摸摸鼻子走

所以才這樣的

總之韓國治安很好

只是搭訕文化可能對於沒有來過韓國的人

會是一件很可怕的事

我沒有以偏概全

大韓民國有很多好人 也有少數壞人

當然全世界都是

還是一句不要檢討被害人

我不想心裡也被受影響 謝謝

