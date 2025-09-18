（獨家）馬郁雯傳辭三立記者「投入北市議員初選」 本人鬆口吐真相

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」、記者馬郁雯今爆出將轉戰政治圈，據悉她已向公司口頭提出離職，準備披上綠營戰袍，挑戰台北市議員初選。對此，馬郁雯向本報回應：「現在是人生的轉捩點，所以必須好好思考，若有決定會向關心我的朋友報告。」電視台則回應：「該員目前尚未離職，尊重個人決定。」

馬郁雯傳出辭去三立記者一職，準備投入北市議員初選。（資料照，記者陳彩玲攝）

馬郁雯新聞資歷完整，早年任職中視，2016年加入三立，先跑新北警政，後轉戰政治線，長期駐守立法院、市議會與國防新聞。她日前指稱柯文哲隨身碟中「小沈1500」是「1500萬元」收賄證據，引起軒然大波，甚至被封為「揭弊女神」。當時她信誓旦旦表示，自己深耕檢調線7年，對消息來源相當有把握。

如今真相仍待釐清，馬郁雯卻傳出將揮別新聞圈，轉戰政壇。若她真去選立委，能否在輿論考驗與質疑聲中獲得選民認同，成為台北政壇的新面孔，備受外界關注。

