Ella家有喜事！林志玲蔡依林「半個演藝圈都來了」

Ella將舉辦個人巡演，努力想各種點子。（ 勁樺娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕S.H.E日前剛連線慶祝24歲生日，「Ella」陳嘉樺近期也宣告要舉辦出道24年來的首次個人大型巡演「It’s Me艾拉主意」，她請藝人好友幫忙「出主意」，結果人緣太好，從林志玲、蔡依林、吳青峰到五月天，天王、天后、天團紛紛幫她「出主意」，讓人羨慕形容「半個演藝圈都來了！」

蔡依林（左上）、五月天（左下）眾多藝人好友都為Ella送上祝福。（ 勁樺娛樂）

為了幫忙Ella宣傳「It’s Me艾拉主意」巡迴演唱會，有超過50組明星錄製影片「出主意」，除了先曝光的S.H.E好姐妹Selina和田馥甄，另外橫跨綜藝、唱片、電影、戲劇不同領域的天王、天后、天團都來了，包括林志玲、五月天、蔡依林、林俊傑、動力火車、彭佳慧、齊秦、蘇有朋、徐佳瑩、言承旭、楊謹華、楊佑寧、黃曉明、王心凌、A-lin、光良、徐懷鈺、張信哲、蔡少芬、陳意涵、龔琳娜、賈靜雯...等，眾多好友紛紛為Ella錄影或獻聲祝福，可以看出她的好人緣。

儘管之前Selina、田馥甄幫Ella出的是「餿主意」，但Ella仍感性說：「妳們在我心中永遠是我的定心丸+笑料供應商！」另外蔡依林出提議：「許願Ella可以在演唱會朗誦我的《DIY》歌詞，如果願意的話可以搭配精湛的舞蹈。」

Ella好人緣，眾多藝人好友幫忙她出主意。（ 勁樺娛樂

提供）

另外Ella特別前往工作室突擊，只見吳青峰一進門就被Ella吼叫聲給驚嚇到，雖然她得意計謀成功，卻被反虧：「我有一種妳果然是老藝人的感覺，因為我出道之後，就已經很少有任何節目有這種突襲的了。」吳青峰獻出主意：「第一次完全是以唱歌的心態的話，就想妳說的，妳本來想說要少講點話，但已經不可能了。要不要多展現一下，妳平常沒有的那種感性，其實妳可以稍微溫柔一點。」Ella笑接：「我是有多不溫柔！」吳青峰說：「因為我畢竟也是有在聽Ella歌的，妳有很多歌是很感人的，就是不要被妳的talking破壞掉，妳感性的歌妳就擺在一個part，前後盡量不要被妳的talking給干擾，讓聽的人就是沉浸在妳的歌，終於可以感受到妳的歌裡的氣氛，完全投入妳的歌裡氣氛，不要被自己歪掉。」

Ella開心慶祝出道24年，也將舉辦個人巡演。（ 勁樺娛樂

提供）

五月天也向Ella獻上衷心祝福，阿信期待：「當然是想聽她唱好聽的歌，難聽的歌就先不要，但是Ella並沒有難聽的歌。」瑪莎補充說：「那倒是真的！」冠佑說：「那就所有歌都可以唱了。」至於想看什麼演出？阿信說：「就是好看的橋段，難看的橋段就不要演。」怪獸笑回：「但是她演出也都不會有難看的橋段，也就說什麼橋段都可以。」最後阿信出主意：「希望Ella活潑一點。」立刻被瑪莎吐槽：「我覺得她端莊一點比較重要。」Ella意外讓天團成員不同調。

