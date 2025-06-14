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劉品言看過來 連晨翔「單手扛女星」豪邁喊：沒有很重

鍾欣凌（左起）、丁寧和孫淑媚在《拜六禮拜》中飾演「三金姊妹花」。（公視台語台、華視提供）鍾欣凌（左起）、丁寧和孫淑媚在《拜六禮拜》中飾演「三金姊妹花」。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、孫淑媚和丁寧在公視台語台、華視播出的《拜六禮拜》中飾演「三金姊妹花」，三人之間的友情，常讓人笑中帶淚。劇中有一場戲，丁寧問鍾欣凌自己像不像同性戀，鍾欣凌竟坦白說，高中時曾一直以為丁寧喜歡她，還擔心對方會告白，自己若拒絕會讓友誼破裂，讓丁寧當場氣到翻白眼。

兩人還即興演出了一段丁寧與父親學徒王嵐申婚後的生活情景，結果演到第二年時，王嵐申就「不敢回家」了。丁寧得意地說：「這段角色扮演是我們突然的靈感，喊卡後連導演都笑到翻肚。他完全沒預料到我們會這樣演，真的太難控制我們三個了。」

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拍攝現場的火花不只這一場。劇中一幕丁寧喝醉，由飾演她侄子的連晨翔單手扛上肩膀帶走，展現man味十足的一面。這個想法其實來自攝影師，連晨翔也很喜歡，但所有人，包括丁寧在內，都擔心他扛不動，只有他本人毫不在意，還紳士地說：「姐真的沒有很重啊！」他表示這場戲透過自己的視角一鏡到底，能呈現每位演員的個性與模樣，讓他覺得非常有趣。

連晨翔（中）在《拜六禮拜》一把將丁寧扛在肩上。（公視台語台、華視提供）連晨翔（中）在《拜六禮拜》一把將丁寧扛在肩上。（公視台語台、華視提供）

而被網友大讚「瘋得好笑」的孫淑媚，則意外收到鍾欣凌工作的電台台長邀請開設新節目。出道多年的她從未擔任過電台主持人，面對邀約，她笑說：「因為電台沒那麼多預算啦！」簡單一句話，展現出歌后的自然氣場與幽默感。

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