金曲獎「7大亮點」一次看！破天荒取消主持人 方大同入圍5大獎

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮今晚間7點將於台北小巨蛋登場，本報整理出今年七大亮點，不僅形式創新、卡司堅強，也兼顧文化深度與情感溫度。

Energy今年金曲獎入圍兩項大獎，卻確定將由四人出席，坤達因故缺席。（相信音樂提供）

首先，今年金曲獎破天荒取消主持人，由Energy、TRASH、桑布伊、許富凱、蔡健雅與羅文裕擔任「六角引言人」，象徵世代與曲風交融，這也是金曲暌違28年再度以無主持人方式呈現。值得一提的是，Energy今年入圍兩項大獎，卻確定將由四人出席，坤達因故缺席。

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第二大亮點為日本歌姬MISIA暌違七年再登台演出。原定去年舉行的演唱會因地震取消，此次受邀參與金曲演出，不僅彌補遺憾，更讓粉絲引頸期盼。第三，歌壇「東方不敗」張清芳也將以頒獎嘉賓身分重返金曲舞台，與王若琳、曹雅雯、盧廣仲、頑童MJ116等重量級嘉賓共襄盛舉。

第四、第五兩大亮點則落在演出環節。入圍本屆歌后的魏如萱，將較勁蔡健雅、戴佩妮、Karencici與陳忻玥，她也將擔任緬懷橋段表演者，以深情歌聲致敬離世音樂人。壓軸則由四度攻蛋的彭佳慧擔綱，結合客語與華語演出，展現文化融合之美。

楊乃文這次將與人氣樂團告五人攜手共演。（台視提供）

第六個亮點，是搖滾女王楊乃文出道28年首度擔任金曲表演嘉賓，並破天荒與人氣樂團告五人合作，預告將帶來風格激盪的全新演出，她預告：「曲目具挑戰性，請大家拭目以待！」

已故的金曲歌王方大同，以生前最後一張專輯《夢想家》入圍金曲5項大獎。（翻攝自微博）

最後，已故的金曲歌王方大同，以生前最後一張專輯《夢想家》入圍金曲36最佳作詞人、最佳作曲人、最佳華語專輯共5項大獎，已提前獲得評審團獎的肯定，許多歌迷都很期待，他有機會獲得其他獎項的肯定。

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