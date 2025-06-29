ROSÉ演唱會突「下跪行大禮」 含淚告白1事逼哭萬人

BLACKPINK成員ROSÉ。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BLACKPINK成員ROSÉ昨（28）驚喜現身前輩PSY的演唱會擔任嘉賓，在她表演結束後，突然對著台下粉絲行大禮跪拜，並吐露出道8年以來的心聲，令現場萬人動容。

ROSÉ（右）昨日現身PSY（左）演唱會。（翻攝自IG）

PSY昨日在仁川亞運主競技場舉行萬人演唱會「SUMMERSWAG2025」，邀請到ROSÉ作為特別嘉賓，她接連帶來熱門歌曲〈APT.〉、〈Toxic till the end〉及〈dance all night〉，嗨翻現場。在演出結束後，ROSÉ感性致謝表示，這是她自去年12月推出首張個人專輯後，第一次在這麼多觀眾面前表演，「〈APT.〉這首歌受到很多人喜愛，我真的很想親口向大家說聲『謝謝』。」

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ROSÉ向粉絲行大禮。（翻攝自IG）

話語一落，ROSÉ便直接在台上對粉絲下跪行大禮，讓現場觀眾感動不已，紛紛大喊「不要哭」，她也強忍激動情緒，堅定說：「我用心準備的歌曲，能夠被這麼多人喜歡，讓我獲得很大的力量，我不會哭的！」

ROSÉ也笑說自己今年28歲，回憶起當年20歲時以BLACKPINK成員身分出道，一路走來累積了許多經驗，並將這些經歷轉化為創作收錄於專輯中，她坦言曾自認為已經充分了解這份工作，但隨著時間推移，不斷意識到還有很多未知的事情，她不禁感嘆，「即使總是提醒自己『不要受傷』，但還是會一直受傷，也許人生就是如此吧。」

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