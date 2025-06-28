天殘昔日美照曝光「神似邵雨薇」 對比近況網心疼

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員賀瓏近日被爆出和女星Albee熱戀，遭所屬經紀公司薩泰爾閃電解約，他才在社群回應說明，並坦承曾與喜劇演員天殘有過一段6年的感情，天殘好友林妍霏隨即出面爆料，賀瓏曾逼天殘墮胎、嘲諷外貌等黑暗過往，引發一連串風波。對此，有網友挖出天殘4年前的脫口秀片段，與後期模樣判若兩人，令人不勝唏噓。

天殘（右）曾坦承自己是戀愛腦。（翻攝自YT）

隨著賀瓏的風波延燒，天殘過往的節目片段陸續被挖出，先前她曾和林妍霏一同上博恩主持Podcast節目《博音》，當時她在節目中坦言自己是「戀愛腦」，曾陷入一段不對等關係。而影片中的她外表看起來相當憔悴，還面露疲態、眼神恍惚，不難看出她的狀態疲憊，讓不少網友直呼，「外表看起來也非常憔悴，明顯在情緒內耗中」、「看完全部，男生是渣沒錯，女生的身心靈也很明顯出了很大的問題……太可怕了。」

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天殘（右）4年前模樣曝光，被認為與邵雨薇（左）神似。（翻攝自YT、IG）

另外，還有網友挖出天殘4年前的脫口秀片段，可見當的她臉上帶著淡妝，身穿連身牛仔套裝，整體氣色明亮、神采奕奕，被認為與女星邵雨薇有幾分神似，如今卻走向令人惋惜的結局，更讓人感慨萬分。

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