劉品言帶球閃婚連晨翔 修杰楷嚇到曝兩人私下互動

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷今（14日）擔任一日店長，聊到是否會趁機挑選結婚禮物？他一臉疑惑問：「有誰要結婚？」得知是《此時此刻》飾演老婆的劉品言帶球閃嫁連晨翔，當場驚呼：「等一下就去看，看看有沒有適合準媽媽的東西。」

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修杰楷表示，事前不知劉品言與連晨翔交往，得知喜訊非常驚喜，「我嚇到，Oh怎麼那麼突然，只知道他們之前合作過拍戲，這是好事啦，很開心。」他大讚劉品言、連晨翔的個性可愛，覺得兩人相當登對。

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

至於與連晨翔的交情，修杰楷笑說：「本來不熟，但常在公司尾牙或探班時碰面，但私下比較少聯絡，畢竟年齡還是有一些差距，我比較年長一點，他可能不想跟大叔分享太多吧！」

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

是否已傳訊祝福？修杰楷坦言最近工作較忙，幾乎不在台北，「回來才發現已經過好久，等一下立刻傳訊恭喜。」談及與劉品言的互動，他透露兩人私下不聊感情，反倒經常交換美食情報，「我們只會聊餐廳，她會分享很多美食，都愛聊吃的比較多。」

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