晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉品言帶球閃婚連晨翔 修杰楷嚇到曝兩人私下互動

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷今（14日）擔任一日店長，聊到是否會趁機挑選結婚禮物？他一臉疑惑問：「有誰要結婚？」得知是《此時此刻》飾演老婆的劉品言帶球閃嫁連晨翔，當場驚呼：「等一下就去看，看看有沒有適合準媽媽的東西。」

相關新聞：馬志翔揪新婚人妻幹大事 劉品言新身分曝光

修杰楷表示，事前不知劉品言與連晨翔交往，得知喜訊非常驚喜，「我嚇到，Oh怎麼那麼突然，只知道他們之前合作過拍戲，這是好事啦，很開心。」他大讚劉品言、連晨翔的個性可愛，覺得兩人相當登對。

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

至於與連晨翔的交情，修杰楷笑說：「本來不熟，但常在公司尾牙或探班時碰面，但私下比較少聯絡，畢竟年齡還是有一些差距，我比較年長一點，他可能不想跟大叔分享太多吧！」

修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）修杰楷擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

是否已傳訊祝福？修杰楷坦言最近工作較忙，幾乎不在台北，「回來才發現已經過好久，等一下立刻傳訊恭喜。」談及與劉品言的互動，他透露兩人私下不聊感情，反倒經常交換美食情報，「我們只會聊餐廳，她會分享很多美食，都愛聊吃的比較多。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中