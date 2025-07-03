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娛樂 最新消息

最強高中生Ray稱台灣無聊像坨屎：大家都像NPC死氣沉沉

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣「最強高中生」Ray在歐美地區擁有極高知名度，他昨（2）日登上美國網紅Logan Paul的訪談節目，被問及台灣是怎樣的地方？他感嘆，「台灣人都像NPC（非玩家角色）太無聊」，甚至直言，「跟屎一樣（That shit's ass）！

「最強高中生」Ray直言台灣無聊得像坨屎！ （翻攝自YT）「最強高中生」Ray直言台灣無聊得像坨屎！ （翻攝自YT）

Ray近日受邀登上Logan Paul的訪談節目，更被對方稱為「台灣隊長」，然而，當被問及台灣是怎樣的地方時，他沒有思考太久就回答，跟屎一樣」，他認為，「雖然台灣是我的家鄉，但大家就像NPC一樣，死氣沉沉。林書豪現在在那，但也就這樣而已，沒什麼特別。」

他們也談及政治題，Paul詢問「你覺得台灣會不會被中國侵略？」Ray表示，自己不懂這方面的事情，Paul進一步提到，台灣生產很多晶片，Ray則回應，「你講的那些東西（晶片）確實很紅，但對我和年輕人而言，那裡真的沒什麼意思，大家真的就像NPC一樣。」

Ray指出，台灣與美國之間的文化差異很大，坦承第一次到美國時，就心想「該死，我一定要住在這裡。」

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