（專題）《魷魚遊戲》4大「顧人怨」角色 導演認證：他是最糟糕人類

蔡國熙（龍宮仙女，左起）、魏嘏雋（黃俊昊）、盧載沅（南奎）、任時完（李名器）。（Netflix提供，合成圖）

〔記者鍾志均／專題報導〕紅遍全球的《魷魚遊戲》最終季落幕，縱使結局不盡人意，觀眾為結局嘆息，不過部分角色出現仍畫龍點睛，一出場到結局不免讓戲迷翻白眼、甚至出言咒罵；以下4大「顧人怨」角色，正因為有反派的精湛演出，大大增加戲迷討論和追劇樂趣。

任時完飾演#333李名器。（Netflix提供）

（以下內容微雷）

任時完飾演#333「李名器」，顧人怨指數：★★★★★

請繼續往下閱讀...

任時完戲外形象好，卻在《魷魚遊戲2》起角色「黑化」，就連導演黃東赫都親自認證「他（李名器）是最糟糕的人類」；第三季結尾，任時完向李政宰提出要將孩子交給自己，當觀眾都覺得，他會犧牲嬰兒，換取最終勝利，導演後來認了「確實是想把孩子弄死」，聽得戲迷掉下巴。

對於李名器為何行為會如此惡劣，導演解釋，李名器對人類毫無信任，因此是自私導向，做出各種極端選擇；因此，他認為自己唯一的出路就是自己獨自獲勝，拿到全部獎金，因此讓嬰兒「死亡」是絕佳選擇，最終走到人性崩壞的盡頭。

盧載沅#124南奎。（Netflix提供）

盧載沅飾演#124「南奎」，顧人怨指數：★★★★

年僅31歲的盧載沅在《精神病房也會迎來清晨》化身考公務員的人，還在《如此親密的背叛者》飾演個性善良單純的犯罪行為分析組警長，沒想到在《魷魚遊戲2》後形象大變，除了是已故「薩諾斯」的隨從，為人狐假虎威、欺軟怕硬，一臉賊樣讓觀眾看了難免心生厭惡。

盧載沅在戲中扮演牆頭草，又在遊戲中透過欺負弱小，討好強者，因演技出神入化，讓人恨得牙癢癢，卻是第二季中，唯一一位入圍百想藝術大賞放送部門男配角獎的演員，足見靈活演技，讓他得到評審的青睞，獲得討論。

蔡國熙飾演#044龍宮仙女。（翻攝自X）

蔡國熙飾演#044「龍宮仙女」，顧人怨指數：★★★★

《魷魚遊戲》參賽者中除了性別多元，各個龍蛇雜處，還不忘安插「仙姑」試圖讓成員變得更加多元！蔡國熙曾在狗血劇《夫婦的世界》扮演主角金喜愛的牆頭草同事，這次又在《魷魚遊戲》扮過氣薩滿，看似擁有神力，實則草包一個。

蔡國熙在戲中會詛咒別人，還自稱「龍宮仙女」，行為不得觀眾緣，但存在感十足，每回出現就是令人印象深刻；她不僅自以為是、招搖撞騙，還刻意說出不安預言，擾亂人心，雖然不到「最壞角色」，但讓不少戲迷每次看到都忍不住「想賞她巴掌」。

魏嘏雋飾演的警察黃俊昊被虧是「全劇最廢」。（Netflix提供）

魏嘏雋飾演警察「黃俊昊」，顧人怨指數：★★★

警察「黃俊昊」並非遊戲參賽者，但從戲劇開始到結束，被許多戲迷怒轟根本是「全劇最廢」角色，但他在台媒訪問中提到，「俊昊（角色名）很可憐，希望大家替他加油！」

黃俊昊花了兩季的時間苦尋「遊戲舉辦地」，大部分時間都在海上，原本他的角色應該要對朴船長抱持可疑，但卻遲遲無動作；魏嘏雋說，因為朴船長拯救自己性命，加上沒理由懷疑他，基本上是個很感恩、信任的對象。

黃俊昊的「顧人怨」，是讓戲迷認為他的目標明明只有找出遊戲之島和哥哥李炳憲，但多半時候卻孤立無援，加上一無所獲，導致觀眾失去耐心，認為導演應該賜予他更好的結局。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法