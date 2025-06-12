侯佩岑慘遭隊友背刺！《浪姐6》爆內鬨被暗諷「直女媽寶」

侯佩岑（左）爆遭張小婉背刺。（組合照，翻攝自IG、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕47歲侯佩岑在中國選秀節目《乘風2025》（浪姐6）成功成團出道，成為話題女星，卻意外被同團33歲張小婉牽扯進風波。有八卦帳號爆料，張小婉在粉絲群喊話「別聽風就是雨」時，疑似按讚一則影射侯佩岑是「直女媽寶」的留言，引發熱議。

相關新聞：侯佩岑《浪姐》奪冠有內幕？ 遭爆「拿走所有資源」

請繼續往下閱讀...

張小婉近來也因參加《乘風2025》人氣急升，持續在粉絲群互動，表示自己有主見、不迎合情緒，並透露對節目安排的CP組合並不認同，語氣中似乎對某些同團女星有所不滿，發言中更提到「三個都是直女，那個還是媽寶」，被認為是暗指侯佩岑，引起外界質疑其發言動機。

相關新聞：侯佩岑想當Rapper？ 《浪姐6》落幕立刻在線找工作

對此，侯佩岑雖未正面回應，但先前剛成團時接受訪問曾說：「這是我給47歲自己的挑戰，是最任性也最瘋狂的選擇。」並高EQ點名每一位姐姐夥伴表達感謝，許多網友也力挺侯佩岑，認為她全程態度溫和專業；張小婉則已火速取消按讚，卻未能平息爭議。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法