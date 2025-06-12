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館姥姥遊上海！ 林智群律師一句「隔壁黑幫老大家」網讚神比喻

館長上海出行，「驚句」狂發！（翻攝自館長惡名昭彰YT）館長上海出行，「驚句」狂發！（翻攝自館長惡名昭彰YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕館長陳之漢接連三日直播上海「和平之旅」所見所得，像是廁所有門、高鐵有靠背、橋好長等讚歎語，以及800元奶茶、送餐機器人、QR Code大冰箱（自動販賣機）等多篇主題報告，被台灣和中國兩地網友譏諷宛如「館姥姥」沒見過世面，更像是從古代穿越到現代，發夢般的金（驚）句，陸續被做成迷因梗圖在網路瘋傳。律師林智群也在個人社群開酸，不同於前一天的「照樣造句」，今（12）改以「隔壁黑幫老大家」勸諷警世文，引來網友狂讚！

網譏「館姥姥」遊上海！（翻攝自館長惡名昭彰YT）網譏「館姥姥」遊上海！（翻攝自館長惡名昭彰YT）

林智群發文寫道：

一個朋友被邀請到隔壁黑幫老大家裡，回來驚嘆的說：「他們家的馬桶是黃金做的欸！」 「他們家用的湯匙是銀的！」、「他們家的床是Hästens！一張幾百萬起跳！」、「他看起來是好人，我們誤會他了！」
我：「那個鄰居會家暴家人，你不知道嗎？家具再好，會打家人有什麼用？」「他們家小孩成年後出去，都不回家的，你不知道嗎？」

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網譏「館姥姥」遊上海！（翻攝自館長惡名昭彰YT）網譏「館姥姥」遊上海！（翻攝自館長惡名昭彰YT）

熱情網友不忘接力照樣造句：

「那個黑幫鄰居家明明金銀財寶都有了，還覬覦你的家，你不知道嗎？」、「隔壁黑道家只有客廳跟起居室有裝潢，其他地方都還是毛胚屋，然後偷工減料，有鋼筋的外露，還要很多沒鋼筋的，一直在掉水泥塊。」

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