汪小菲「上海合體館長」吃鍋尬聊 竟吸引40萬人在線搶看

館長（右）與汪小菲（左）於「麻六記」共進晚餐。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名網紅「館長」陳之漢近期展開中國上海考察行程，並稱此行是「和平之旅」。行程進入第三天，館長今日中午造訪朱家角古鎮，並於直播中透露，晚間將前往新天地用餐，地點正是汪小菲創立的麻辣鍋品牌「麻六記」。

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陳之漢在直播中透露，這場晚餐由其多年老友、整形醫師李進良牽線，對方提及「一位在台灣發展的中國人」汪小菲希望邀請館長共進晚餐。館長表示：「我跟他不熟啦，但李進良是我好朋友，他開口我當然答應。」消息一出，聊天室瞬間炸鍋，也在PTT引爆熱議。

汪小菲（左）與館長合體直播，吸引近40萬人在線觀看。（翻攝自YT）

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稍晚，館長就在YouTube頻道開啟「漢我遊上海 DAY3」直播，畫面中可見他與汪小菲一同吃鍋、尬聊，館長更大方稱讚麻六記料理好吃，邊吃邊打廣告，吸引超過40萬人線上搶看，成為當日直播熱點。有網友發現2人起初聊天有點尷尬，聊著聊著都沒聊出重點，館長甚至還有時間回應網友留言。不過氣氛到後來漸入佳境，2人愈來愈有話聊，也從食物話題聊到生活。

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