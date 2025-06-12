潘若迪全裸寫真曝光！沈玉琳公開大尺度畫面：像義大利雕像

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人沈玉琳憑藉幽默、無厘頭的搞笑風格深受觀眾喜愛，日前在主持節目《11點熱吵店》中提到多年好友潘若迪，無預警自曝有私藏對方的全裸寫真集，並在節目中公開大尺度畫面。

Melody（左）與沈玉琳（右）聊到拍寫真集一事。（翻攝自YT）

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沈玉琳與Melody主持節目《11點熱吵店》，在最新一集中無意間聊到男星卞慶華的寫真，大尺度令Melody嚇到驚呼連連，沈玉琳也開玩笑直呼「我有看，我只後悔我當天有吃早餐」，此時在場眾人也回想起潘若迪曾拍過全裸寫真集，沈玉琳隨即表示自己手中握有潘若迪的寫真集。

沈玉琳透露潘若迪的寫真集尺度。（翻攝自YT）

沈玉琳描述潘若迪的寫真集尺度，表示「他全裸到什麼程度，全裸到他什麼都沒穿，然後就這樣趴在那個柱子。」他更當場公開照片，不過沈玉琳也大讚潘若迪的肌肉線條像義大利雕像，所以儘管全裸仍看起來相當有美感。

沈玉琳分享潘若迪的大尺度寫真集。（翻攝自YT）

事實上，潘若迪出道前就是知名健身教練，直到現在仍維持著健美身材，因此有著「有氧天王」的稱號。曾在2000年遠赴西班牙拍攝《透視潘若迪》寫真集，過去在節目中透露自己的寫真集銷售直達7萬本，但事後卻被爆出根本賣不到1千本，不過本人並未對此做出回應。

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