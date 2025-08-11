才被封殺冷凍！吳宗憲第4個女兒跟男神過夜 不忍發聲了

吳宗憲曾把Miusa視為「第4個女兒」。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳宗憲曾砸千萬栽培「Miusa」妙莎，看好她會成為歌壇天后，也把她視為「第4個女兒」，但去年Miusa爆出和陳零九回家過夜，惹得吳宗憲火大，Miusa慘被他冷凍，已經在幕前消失逾1年，Ｍiusa今天也發聲了，爽喊「現在我很自由」。

吳宗憲日前為旗下歌手陳守恩發片站台，被問到Miusa再度隔空開砲，「亂交男朋友，有可能就會被冷凍，還會惹老闆生氣。」Miusa今天則表示謝謝大家的關心，「和前經紀公司容易文創前陣子已經結束合作，感謝憲哥像爸爸一樣的照顧，還有謝謝曾經幫助過我的工作夥伴們，這段經歷我會一直記得。」

Miusa與吳宗憲已結束合作。（翻攝自IG）

她不忘分享近況：「現在我很自由，也剛好上架了新作品《Don't Break My Heart》，希望很快能用音樂跟大家見面，如果想聽我唱歌，歡迎大力的敲我工作，也許人生的某些關係會說再見，但音樂永遠不會！」昨天過27歲生日的她，也希望大家祝她生日快樂。

