沈玉琳罹血癌住院第10天！潘若迪替好友傳話 「傳轉院台大」近況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，至今已是第10天，昨（6）日沈玉琳發聲透露確診血癌，接下來會好好治療、休養，並喊話後會有期。而在沈玉琳病倒後，其妻芽芽、好友潘若迪時常都到醫院探望，日前潘若迪才出面替沈玉琳報平安，今（7）日也再次透露沈玉琳狀況有一天比一天好；而據悉沈玉琳目前已轉院到台大。

沈玉琳離血癌正積極治療休養中，盼外界別太打擾家人。（資料照）

沈玉琳昨透過社群表示自己目前狀況穩定，潘若迪今去TVBS錄影，為沈玉琳傳話，盼外界別太擔心他，希望大家能給芽芽多一點時間，不要打擾他的家人，讓他安心休養。

據瞭解，沈玉琳所罹患的是骨髓性白血病，目前從三總轉院至台大，不過台大醫院發言人陳彥元低調表示「不清楚」，為保護病人隱私，不便對外說明病情或健康資訊。

而目前由沈玉琳主持的《11點熱吵店》節目錄影皆已彈性調整，電視台表示會推出精彩的代班主持人組合，「我們也期待玉琳哥早日康復、健康回歸，Together Forever！」

