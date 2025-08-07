蛋黃區名校竟成「甜心寶貝集中地」 學生靠Daddy繳房租撐生活

〔記者侯家瑜／專題報導〕又到了一年一度的畢業季，但對部分台灣年輕人來說，拿到畢業證書，不代表就能拿到生活主控權，恐怕還會陷入「薪苦」焦慮。根據勞動部最新公布數據，新鮮人平均薪資落在3.7萬元，中位數更只有3.3萬，與逐月飆升的物價、租金根本不成正比。

台灣前10大甜心寶貝大學。

當學貸還沒繳完、房租就先把薪水吃光，「甜心關係」（Sugar Dating）於是成了部分年輕人所謂的「非典型出路」。近日包養網站Sugarbook公布《2025台灣十大甜心寶貝大學排行榜》，前三名竟清一色為位於台北市蛋黃區的國立大學，其中台灣大學、台師大與北科大皆上榜。

甜心寶貝們職業分佈。

學生竟是最大宗！護理師、服務業、娛樂圈女生也加入

數據指出，在註冊甜心寶貝身分的用戶中，學生占比高達28%，其他則為娛樂圈從業者、服務業者，甚至還包括護理師。這些來自各行各業的女性，用自己的方式與經濟壓力對抗，在關係中尋求情感陪伴與現實支持。

寶貝們的零用錢用途。

零用金怎麼用？52%都拿去付房租

不少人對甜心寶貝有刻板印象，以為她們都拿零用金買名牌、打卡高級餐廳，但根據平台調查，有超過一半（52%）的甜心寶貝將零用金用來繳房租，其他常見用途包括還學貸、儲蓄或小額投資，拿去買精品的，其實不到3%。Sugarbook創辦人Darren Chan表示，新世代的甜心寶貝跟過去完全不同，「她們不是為了奢華生活，而是為了時間彈性與經濟自主。」

台灣年輕人的甜蜜選擇 背後卻藏殘酷現實

這些看似「高端」的情感交易，其實是很多年輕人面對低薪、高租、無資源困境下的生存方式。根據平台數據，許多甜心寶貝每月可獲得約4.5萬元零用金，高者甚至超過20萬元，這對一個月薪3萬的社會新鮮人來說，幾乎是不可企及。值得一提的是，排名前十名的甜心寶貝大學，大多分布在房價最高、租金最貴的大安區。附近學生套房月租動輒1.5萬以上，一個月收入若只靠打工或基本薪資，根本撐不起來。

甜心寶貝不是被動角色 而是追求自主的現代女性

Darren Chan也提到其實這種「互惠型關係」早在19世紀就出現，例如徵婚廣告就常附帶經濟條件要求，「今天的甜心關係，則更強調共識、清楚邊界、雙方同意。」他強調大多數的Sugar Daddy真正需要的，是理解與陪伴；而許多甜心寶貝提供的也不只是外表，而是一種成熟、溫柔且有條件的情感勾連。

甜心關係是戀愛還是交易？更是當代社會結構的反映

在這個低薪、高物價的年代，「互惠型情感」或許不再是禁忌話題。甜心寶貝的選擇，說明了在職場不平等、租屋市場失衡的情況下，年輕女性如何運用自己可控的資源，爭取更好的生活條件。

