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「有氧天王」潘若迪昔肺部黑一片命危 多年1習慣惹禍

潘若迪從事有氧運動多年。（資料照）潘若迪從事有氧運動多年。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「亞洲有氧天王」潘若迪從事有氧運動多年，以幽默風趣的教學風格深受歡迎，同時也是許多綜藝節目的常客。日前他就上節目分享，多年前曾因肺破洞緊急送醫開刀的經歷。

潘若迪昔因氣胸動刀。（翻攝自YT）潘若迪昔因氣胸動刀。（翻攝自YT）

潘若迪在節目《11點熱吵店中》透露，自己平時不菸不酒，但卻因長年待在封閉式空間教課，導致健康出狀況。他坦言，有段時間發現自己無法完整唱跳完一首歌，原以為只是身體老化、疲累，便不以為意，只是減少教課次數，直到某天晚間從沙發起身時聽到「嘎啦」怪聲，隔日發現呼吸刺痛、臉色慘白，才驚覺身體出事了。

潘若迪肺部黑一片。（翻攝自YT）潘若迪肺部黑一片。（翻攝自YT）

潘若迪急忙前往醫院，「那時候X光一照（肺部），原來破了一個兩公分的洞」，當下還沒意識到嚴重性的他，還詢問醫師能否將下午的課繼續上完再回到醫院，不過遭到醫師拒絕，馬上安排引流插管，並於晚間住進加護病房，他也分享當時肺部被切下來的組織，可見整片黑色，讓人看的怵目驚心。藉由這次經歷，他也深切體會到，「健康不是第一，健康是唯一」，因此之後教課時都會開窗通風，讓空氣循環。

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