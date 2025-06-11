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娛樂 最新消息

基隆浪曲嘉年華有大咖開唱 還有免費限定海上觀光巡禮

基隆浪曲嘉年華揭開序幕。（記者盧賢秀攝）基隆浪曲嘉年華揭開序幕。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆浪曲嘉年華」將於7月26日至27日在八斗子漁港碧砂漁港登場，邀請巨蛋級的卡司，包括丁噹、金曲獲獎人氣樂團告五人、Mnet 最佳亞洲新人獎得主OSN」高爾宣和家家等實力派藝人開唱，還有百攤豐富市集及免費限定海上觀光巡航，讓民眾暑假期間從白天玩到晚上。

饒舌歌手PIZZALI為基隆浪曲嘉年華暖身演出。（記者盧賢秀攝）饒舌歌手PIZZALI為基隆浪曲嘉年華暖身演出。（記者盧賢秀攝）

今天記者會PIZZALI還秀一段RAP，氣氛很嗨，為基隆七月的海港音浪暖身，並預告活動當天有機會與高爾宣師徒同台。

饒舌歌手PIZZALI為基隆浪曲嘉年華暖身演出。（記者盧賢秀攝）饒舌歌手PIZZALI為基隆浪曲嘉年華暖身演出。（記者盧賢秀攝）

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市府產業發展處表示，今年浪曲嘉年華設置4大主題區域，有舞台演唱區、一起躺平區、互動裝置區、拍照打卡區還有景點集章活動，民眾從7月11日開始到基隆火車站、海洋科技博物館、潮境公園恐龍AR生態園區、和平島地質公園及八斗子會場共五大景點，完成集章即可兌換野餐墊，在碧砂漁港草地野餐聽演唱會。

參加集章送野餐墊。（記者盧賢秀攝）參加集章送野餐墊。（記者盧賢秀攝）

今年請到的卡司超強，曾登上小巨蛋的情歌天后丁噹、金曲獲獎人氣樂團告五人及MIXER」麋先生、Mnet 最佳亞洲新人獎得主高爾宣壓軸開唱，更有家家、Lara」梁心頤、陳華、李玉璽、PIZZALI、「ELKIE莊錠欣等共10組實力派藝人輪番登台，也邀請最近愛嶼搖滾音樂祭參賽的優秀樂團登台演出，為港邊注入更多青春與創作能量。

此外首度推出限定「海上觀光巡遊」，每天有1趟免費娛樂漁船出航，有專業導覽，帶民眾從海上視角欣賞基隆港灣風光，吹著海風、聽著音樂，7月2日起報名。還有集合百攤的山海市集，民眾可以吃喝玩樂。

基隆浪曲嘉年華揭開序幕。（記者盧賢秀攝）基隆浪曲嘉年華揭開序幕。（記者盧賢秀攝）

副市長邱佩琳表示，今年的浪曲嘉年華有巨蛋級演唱會，整合港灣風光、城市特色與創意互動，限量市集折扣、藝人合影機會，讓這場夏日盛會精彩可期，讓民眾「躺平放鬆、集章探險、乘船出海」，體驗一個不一樣的基隆夏天。最新動態敬請鎖定潮嚮・山海基隆官方臉書粉絲專頁

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