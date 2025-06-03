周杰倫出手炸裂！張惠妹唱5場「光租金就破1億」 大巨蛋門檻全曝光

周杰倫（左）、張惠妹去年先後登上大巨蛋開唱。（組合照，杰威爾、聲動娛樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北大巨蛋啟用以來話題不斷，周杰倫、張惠妹去年接力在台北大巨蛋開唱後，不僅順勢帶動熱潮引爆演唱會話題，更成為眾多歌手夢寐以求的演出新地標。不過，歌手在此辦一場演唱會，除了要扛得住龐大的票房金額，也要擔得起高到驚人的場地租金、附加費用，2至3週租期的整體開銷就已破1億元台幣。

想在台北大巨蛋舉辦演唱會可不容易，除了檔期極度搶手之外，場地租金與附加費用更是不斐。根據場地公告，娛樂性質活動若全場包場，單日租金即高達210萬元，再加上草皮保護墊、水電雜費等衍生開銷，2至3週的租期就可能砸上千萬甚至破億元。

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張惠妹在大巨蛋開唱，看台區的觀眾拋出彩帶。（源活娛樂提供）

張惠妹去年在台北大巨蛋一連開唱5場，23天檔期的場地租金就已超過1億元，是目前為止租用大巨蛋最多天數的演出。不僅如此，總計5場演的清潔費更高達650萬元，以及工讀生1100人、義交120位、保全40人、工作團隊650人，每餐需要接近2000份便當，總成本近5億元，保險額度達到最高標準6億元。

周杰倫在大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會。（杰威爾提供）

周杰倫《嘉年華》演唱會也不遑多讓，首次站上台北大巨蛋就創下5大驚人紀錄，分別為「史上最寬舞台」、「史上最多舞者及工作人員」、「史上最多特效」、「史上最多成本」、「嘉年華巡演最巨大版本」，開唱4場花費達2.5億元，這樣的成本門檻，並非所有歌手都能輕鬆跨過，也讓大巨蛋舞台更顯珍貴。

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