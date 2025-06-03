晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周杰倫出手炸裂！張惠妹唱5場「光租金就破1億」 大巨蛋門檻全曝光

周杰倫（左）、張惠妹去年先後登上大巨蛋開唱。（組合照，杰威爾、聲動娛樂提供）周杰倫（左）、張惠妹去年先後登上大巨蛋開唱。（組合照，杰威爾、聲動娛樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北大巨蛋啟用以來話題不斷，周杰倫、張惠妹去年接力在台北大巨蛋開唱後，不僅順勢帶動熱潮引爆演唱會話題，更成為眾多歌手夢寐以求的演出新地標。不過，歌手在此辦一場演唱會，除了要扛得住龐大的票房金額，也要擔得起高到驚人的場地租金、附加費用，2至3週租期的整體開銷就已破1億元台幣。

想在台北大巨蛋舉辦演唱會可不容易，除了檔期極度搶手之外，場地租金與附加費用更是不斐。根據場地公告，娛樂性質活動若全場包場，單日租金即高達210萬元，再加上草皮保護墊、水電雜費等衍生開銷，2至3週的租期就可能砸上千萬甚至破億元。

張惠妹在大巨蛋開唱，看台區的觀眾拋出彩帶。（源活娛樂提供）張惠妹在大巨蛋開唱，看台區的觀眾拋出彩帶。（源活娛樂提供）

張惠妹去年在台北大巨蛋一連開唱5場，23天檔期的場地租金就已超過1億元，是目前為止租用大巨蛋最多天數的演出。不僅如此，總計5場演的清潔費更高達650萬元，以及工讀生1100人、義交120位、保全40人、工作團隊650人，每餐需要接近2000份便當，總成本近5億元，保險額度達到最高標準6億元。

周杰倫在大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會。（杰威爾提供）周杰倫在大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會。（杰威爾提供）

周杰倫《嘉年華》演唱會也不遑多讓，首次站上台北大巨蛋就創下5大驚人紀錄，分別為「史上最寬舞台」、「史上最多舞者及工作人員」、「史上最多特效」、「史上最多成本」、「嘉年華巡演最巨大版本」，開唱4場花費達2.5億元，這樣的成本門檻，並非所有歌手都能輕鬆跨過，也讓大巨蛋舞台更顯珍貴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中