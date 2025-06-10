何戎曬父子照對比 驚見一巧合

何戎參加兒子的大學畢業典禮（右圖），加碼曬出一張自己五專新生報到與父親的合影（左圖）。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近正逢畢業季，父母參加孩子的畢典一定要來張合照，不過前主播何戎還加碼回憶殺，加註「天下的爸爸都是一樣的」，擺拍一張三十年前與父親的合照，對比之下，發現兒子神複製少年版何戎！

何戎（右）家庭和樂，育有一對兒女。（翻攝自臉書）

何戎日前在社群曬出參加大兒子的大學畢業典禮，他特別請兒子跟他在學校操場拍一張復刻板版照片，註記「兒子大學畢業的今天。我去他的學校」；左邊則併上一張何戎與父親的合照，標註「我五專新生報到那天，爸爸來我的學校」。

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兩代父子照對比，有如複製貼上，何戎與何爸都戴著太陽眼鏡，雙手插腰展現瀟灑帥氣神情，著學士服的兒子戴著細框眼鏡，看來靦腆，乍看之下，竟與三十年前的少年版何戎如出一轍。讓網友驚呼「雖然你們“現在”沒有很像，但爸爸學生時跟兒子現在居然很像耶！唇型一模一樣！形狀也幾乎一模一樣！」、「兒子跟爸爸年輕很像，但阿公跟爸爸合照時感覺年紀挺大（現在的人真的比較會保養）」還有網友則讚嘆何戎保養得宜，年過50看起來仍很年輕，和兒子合照像兄弟。

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其實何戎父親是黃埔軍人，打過對日抗戰，50歲之後才生他。他曾在臉書提及，「為什麼自己的爸爸跟同學的爸爸很不一樣，因為他的年紀，都可以當同學爸爸的爸爸了。他沒染頭髮時，幾乎是一頭花白，所以，同學可能也不懂，曾經在父親來學校找我時，問我說『剛才那個是你爺爺嗎？』」等到長大以後，他才體悟發現，父親對他的愛，並不因為年紀比較大，而有所不同，對兒女都是疼愛有加。最令何戎難過的是，父親在他五專三年級那年因病過世，沒來得及見他的最後一面，成為心中最大遺憾。

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