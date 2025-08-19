晴時多雲

娛樂 最新消息

BIGBANG要回歸了！GD深夜報喜訊「附圖暗藏玄機」

南韓天團BIGBANG今（19）日出道19週年。（翻攝自IG）南韓天團BIGBANG今（19）日出道19週年。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BIGBANG今（19）日是出道19週年，隊長「GD」權志龍凌晨在IG準時發出紀念圖，替BIGBANG慶生，內文也標註另2名成員太陽、大聲，瞬間湧入數十萬名V.I.P（粉絲名）激動留言。

ＧD在團體19週年在IG發出黑白斑馬線圖卡，以「B19 BANG」字樣歡慶團體的19年生日，不過縱使團體僅剩3名成員，圖片中仍有五條斑馬線，也被外界認為暗藏玄機，甚至猜測前成員T.O.P有望回歸。

GD曾預告明年將以「成年禮」形式合體回歸，也確定會來台舉辦演唱會，令人期待能再見到昔四人合體的場面。（歐新社）GD曾預告明年將以「成年禮」形式合體回歸，也確定會來台舉辦演唱會，令人期待能再見到昔四人合體的場面。（歐新社）

事實上，GD早在今年3月的首爾演唱會上預告「BIGBANG明年20歲，會辦一場特別的成年禮演唱會」，將以成年禮形式合體登場，確定會來台灣舉辦演唱會，令人期待能再見到GD、太陽、大聲、T.O.P四人合體的場面。

