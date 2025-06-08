呂文婉卸下母兼父職重擔 女兒大學畢業勇曝心聲

資深媒體人呂文婉（左）參加女兒畢業典禮，嘆終於卸下母兼父職重擔。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人呂文婉與前夫離婚後，獨自一人將愛女Mareen拉拔長大，先前她談到前夫心中尚有怨氣，但今（8）她在社群網路分享女兒大學畢業的合照，忍不住感嘆「終於卸下母兼父職的重擔」。

朋友都以為呂文婉會在女兒的畢業典禮上暴哭，但她卻沒有哭出來。（翻攝自臉書）

離婚後始終沒有再婚的呂文婉，從不認為當一個單親媽媽很丟臉，如今女兒終於從大學畢業，呂文婉感嘆發文：「感覺一眨眼，卻是一條漫漫長路…而如今算是卸下…母兼父職的階段性養育重擔！」朋友們都以為呂文婉會在女兒的畢業典禮上暴哭，但是呂文婉說：「也許因為忙著記錄這重要時刻點滴，忘了感性…也或許必須即時回應其他家長熱情招呼，以及合照要求，在在分散了專注力…出乎意料，淚腺前所未有的爭氣，居然沒掉一滴淚」。

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呂文婉對女兒喊話自己會當她永遠的靠山。（翻攝自臉書）

呂文婉也透露女兒與她的感性對話，Mareen說她雖然是畢業生，不過該領畢業證書的反倒是呂文婉。Mareen也曾經告訴呂文婉「第一次當媽媽的妳和第一次當小孩的我…摩擦矛盾衝突難免…但彼此強大的愛和包容，讓我們戰勝一切」。

看著當年的小女孩終於大學畢業，呂文婉忍不住說：阿母是妳永遠的靠山！別怕！展翅飛翔吧！勇敢朝妳的目標邁進！在畢業典禮上沒掉下的眼淚，竟在發文時撲簌而下。

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